Milan, La Gazzetta dello Sport: "Diavolo in corpo e Biglia in regia"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sui rossoneri di Gattuso, impegnati questa sera al Bentegodi di Verona contro il Chievo (fischio d’inizio alle 20.30). "Milan da scatto", titola la rosea, che poi aggiunge: "Diavolo in corpo e Biglia in regia". Rino si affida all’argentino per ritrovare un gioco fluido e organizzato. La squadra milanista, dunque, è a caccia di punti pesanti contro l’ultima in classifica: il Milan "cerca l’allungo al terzo posto e una notte a +4 sull’Inter".