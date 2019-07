La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al mercato milanista. "Milan, è tutto Veretout", titola la rosea, che poi aggiunge sempre in taglio alto: "L’affondo: il centrocampista viola vuole i rossoneri. Aumentata l’offerta: 18 milioni". Ma c’è ancora il "nodo Biglia" da sciogliere. La Roma invece - altra squadra interessata al francese - non farà aste.