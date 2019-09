Milan, La Gazzetta dello Sport: "GiamBurrasca"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura ai rossoneri, dopo l’ultimo k.o. sul campo del Torino. "GiamBurrasca", titola la rosea giocando con il nome dell’allenatore milanista. "Pioggia di critiche su Giampaolo - si legge in prima pagina - il Milan lo conferma ma si gioca tutto in sette giorni: serve la svolta. Tre sconfitte in cinque giornate. Fiorentina (domani) e Genoa sono già decisive". Sacchi difende il tecnico e si rivolge ai dirigenti: "Maldini e Boban fate come Silvio: mi difese".