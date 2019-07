Milan, La Gazzetta dello Sport: "Giampa derby"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica l’apertura al Milan, dopo la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore svoltasi ieri nella sede milanista di via Aldo Rossi. "Giampa derby", titola la rosea, che poi aggiunge sempre in prima pagina: "Il tecnico si presenta e punge Conte con lo slogan per lanciare i rossoneri. ‘Testa bassa e pedalare? No, testa alta e giocare. Abbiamo l’obbligo di tornare grandi’".