Milan, La Gazzetta dello Sport: "GiampaSì, GiampaNo"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio all’impegno dei rossoneri. Una sfida, quella di Marassi, decisiva per il futuro di Marco Giampaolo, che si gioca un bel pezzo di futuro: "GiampaSì, GiampaNo", titola la rosea, che poi aggiunge: "Genova ultima spiaggia. Con l’allenatore del Milan rischia pure Andreazzoli". Insomma, una "notte da brividi" per il Milan, che non può permettersi di sbagliare ancora.