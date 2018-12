Milan, La Gazzetta dello Sport: "Higuain è tornato..."

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane pone l’accento - in prima pagina - sulla vittoria dei rossoneri. "Higuain è tornato", titola la rosea, che aggiunge: "Segna e salva Rino. La Spal spaventa San Siro, poi è 2-1". Grazie ai tre punti di ieri, il Milan sale al quinto posto a meno uno dalla zona Champions. La Gazzetta, sempre in prima pagina, si sofferma anche sulle strategie di mercato della società milanista: "Ora tutto su Muriel. Il Pipita in gol dopo 9 gare: Gattuso resiste. E aspetta la punta del Siviglia".