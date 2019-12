La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura al possibile ritorno in rossonero di Ibrahimovic. "Ibra, pensaci tu!", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre in prima pagina: "Nel Milan sono tutti concordi: Zlatan è necessario anche per lo spogliatoio. Contatti frenetici con lo svedese. Pronto un contratto di 18 mesi. La società lo vuole il 30 a Milanello".