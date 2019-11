La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio alla trattativa per il ritorno di Ibrahimovic al Milan. "Ibramania", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre a pagina undici: "Ora fa l’imprenditore. Ma il Milan non ha fretta". Lo svedese "sta già cambiando l’Hammarby - si legge - e il trasloco in Europa ormai è alle porte. La risposta si fa ancora attendere, ma i rossoneri restano fiduciosi".