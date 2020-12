Milan, La Gazzetta dello Sport: "Il Diavolo va di corsa"

"Il Diavolo va di corsa". Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport parlando del Milan e del futuro di alcuni suoi interpreti. "Gigio più Zlatan - si legge - avanti tutta per la doppia firma. Donnarumma vuole restare: la trattativa per il rinnovo è slegata dal futuro del fratello Antonio. A dicembre vertice per Calhanoglu. Lavori in corso per prolungare Kessie". Per quanto riguarda il mercato in entrata, la rosea riferisce: "Subito Kabak, Thauvin in estate".