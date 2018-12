Milan, La Gazzetta dello Sport: "Il Diavolo veste british"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane dedica la sua apertura al club rossonero. "Il Diavolo veste british", titola la rosea, che aggiunge sempre in prima pagina: "Milan, ora si cambia. S’insedia il Ceo Gazidis (ex Arsenal). E per il mercato la società guarda alla Premier League: Fabregas e uno tra Christensen o Cahill. Oltre a Ibra". Con l’arrivo del nuovo amministratore delegato, i quadri societari sono al completo. Gazidis può ora mettersi al lavoro per aumentare i ricavi.