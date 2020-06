La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio - a pagina 17 - alla situazione di Donnarumma. "Il piano per Gigio", titola la rosea, che poi aggiunge: "Il Milan ci prova. Proposta di rinnovo: sul piatto 6 milioni. Gazidis-Raiola, presto ci sarà l’incontro. Per il baby prodigio attenzione speciale".