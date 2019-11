La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l'accento - in primo piano - sulle strategie di mercato della società milanista in vista della sessione invernale. "Il piano per Ibra", titola la rosea, che poi aggiunge: "C'è il tesoro Milan. E Zlatan annuncia l'addio ai Galaxy". Ibrahimovic, dunque, resta il grande "sogno dei rossoneri per gennaio".