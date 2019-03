Milan, La Gazzetta dello Sport: "In 60mila ringhiano con Rino"

Approfittare del passo falso dell’Inter per scavalcarla in classifica e prendersi il terzo posto. Il Milan fissa l’obiettivo in vista della gara di oggi contro il Sassuolo (fischio d’inizio alle ore 18). L’entusiasmo del popolo milanista è alle stelle, non a caso l’edizione odierna de La Gazzetta Sport titola così in prima pagina: "In 60mila ringhiano con Rino e il pistolero Piatek". A San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, i tifosi vogliono spingere la squadra di Gattuso.