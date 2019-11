La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio alla trattativa per il ritorno in rossonero di Ibrahimovic. "In attesa di Ibra", titola la rosea, che poi aggiunge: "Insultato in Svezia (scritte razziste sulla sua statua perché è socio dell’Hammarby), rifiuta la Cina. Il Milan appeso al sì di Zlatan. A Milano aspettano: senza piano B".