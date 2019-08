Milan, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Dinastia Maldini"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento sulla “dinastia Maldini”, dopo l’esordio in prima squadra del giovanissimo Daniel. "Tre generazioni di storia Milan lunga 65 anni", titola in prima pagina la rosea, che poi aggiunge: "Cesare, Paolo e ora il 17enne Daniel". La rosea si sofferma anche sul mercato rossonero: "sbarca pure Duarte - si legge - sarà una difesa Under 25".