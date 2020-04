Milan, La Gazzetta dello Sport: "Le 12 fatiche di Pioli"

"Le 12 fatiche di Pioli", titola La Gazzetta dello Sport parlando del futuro dell’allenatore milanista. "Tenere sereno Donnarumma, una soluzione per Leao-Rebic: ecco la via per confermarsi", scrive la rosea. "Il tecnico emiliano può restare - si legge - ma il punto decisivo non è tanto la qualificazione in Europa League, quanto la valorizzazione dei giovani. E un’impresa a Torino in Coppa Italia potrebbe aiutare parecchio".