Milan, La Gazzetta dello Sport: "Leo chiede Piatek"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sulle strategie di mercato della società milanista: "Leo chiede Piatek", titola la rosea, che aggiunge: "I rossoneri contattano il Genoa per il polacco. Il pistolero del gol per Gattuso se partirà Higuain". Domani, invece, è in programma la finale di Supercoppa Italiana (fischio d'inizio alle ore 18.30) in Arabia Saudita. "Verso Juve-Milan e Gedda tra le donne invisibili", scrive la Gazzetta sempre in prima pagina.