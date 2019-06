MIlan, La Gazzetta dello Sport: "Maldini un po’ più vicino"

Si parla della società milanista sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo l’incontro di ieri nella sede di via Aldo Rossi. "Milan, Maldini un po’ più vicino", titola la rosea, che aggiunge: "Vede Gazidis: si lavora anche sullo staff (Costacurta club manager?)". Ci sono due questioni importanti ancora in sospeso. Per questo la Gazzetta scrive: "Ruolo di direttore tecnico: rossoneri in attesa. Allenatore: Giampaolo lascia la Samp".