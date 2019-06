Milan, La Gazzetta dello Sport: "Nel segno di Zorro"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura alla società di via Aldo Rossi. "Milan, nel segno di Zorro", titola in prima pagina la rosea, che poi aggiunge: "C’è Boban: il ritorno a casa a un passo". La Gazzetta, che parla di "rivoluzione rossonera", sottolinea: "Che coppia con Maldini: il croato, voluto da Elliott, si occuperà di politica e della parte sportiva. Manca il via libera dalla Fifa". Per il Milan, dunque, è "in arrivo un altro grande ex".