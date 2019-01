Milan, La Gazzetta dello Sport: "Niente anziani, adesso solo under 25"

Il nuovo Milan targato Elliott punterà con decisione sui giovani, i quali possono dare un contributo a lungo termine oppure accrescere il loro valore così da far guadagnare milioni al club in caso di cessione. La strategia del fondo di proprietà della famiglia Singer, dunque, guarda tanto al bilancio sportivo quanto a quello economico. Come riporta La Gazzetta dello Sport, saranno ammessi gli under 25 ed esclusi gli over.