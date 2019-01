Milan, La Gazzetta dello Sport: "Paquetà corre"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sul nuovo talento milanista, il brasiliano Lucas Paquetà, che ieri ha svolto il suo primo allenamento a Milanello con la squadra. "Paquetà corre", titola la rosea, che poi - sempre di spalla - riporta alcune parole del giocatore ex Flamengo: "Allegria Milan, ora ti aiuto io". Si parla anche di mercato con Leonardo e Maldini a caccia di parametri zero: "Occasione Herrera: per il messicano del Porto è duello con la Roma". Sale, invece, l’attesa per Sensi in rossonero.