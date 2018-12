Milan, La Gazzetta dello Sport: "Paquetà, la Champions è qua"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane dedica l’apertura al posticipo di questa sera tra Milan e Torino, una gara importantissima per i rossoneri di Gennaro Gattuso che vogliono consolidare la quarta posizione e accorciare sulla terza: "Paquetà, la Champions è qua", titola la rosea, che aggiunge: "Ma il Toro vuole rovinare la festa. A San Siro (20:30) il brasiliano e i granata. In tribuna il nuovo acquisto, in campo il duello del gol: Higuain per il -1 dall’Inter e Belotti per il -1 dal 4° posto".