Milan, La Gazzetta dello Sport: "Partite aperte"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, si sofferma sulle strategie di mercato del club rossonero in vista della sessione invernale. "Milan, partite aperte", titola la rosea, che aggiunge sempre di spalla: "Gabbiadini, Sensi e i dubbi di Gattuso". Leonardo è a caccia di due rinforzi, uno per l’attacco e l’altra per il centrocampo. Sfumato Muriel, la società milanista potrebbe virare con decisione sull’ex Napoli, oggi in forza al Southampton, e sul giovane mediano del Sassuolo.