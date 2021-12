La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina ai rossoneri in vista del big match di campionato contro il Napoli di Spalletti, in programma domenica sera a San Siro. "Milan, piani di recupero", titola la rosea, che poi aggiunge in taglio laterale: "Nella partita dei superstiti Pioli farà di tutto per avere Leao".