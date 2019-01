Milan, La Gazzetta dello Sport: "Piatek, c’è l’accordo"

"Piatek, c’è l’accordo". È il titolo della Gazzetta dello Sport, che in prima pagina pone l’accento sull’ormai prossimo trasferimento in rossonero del giovane centravanti. "Ieri vertice decisivo tra i due club - scrive la rosea - nella trattativa anche Bertolacci o Halilovic. Il "Pistolero" polacco è del Milan. Martedì le firme: al Genoa 40 milioni. Pagamento in tre anni, attesi l’ok di Elliott e la partenza di Higuain". Tutto fatto, dunque: a inizio settimana Piatek lascerà la Liguria per proseguire la sua carriera italiana a Milano.