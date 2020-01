La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alle strategie di mercato del club rossonero, che ieri ha piazzato alcuni colpi in uscita. "Piatek cessione d’oro", titola la rosea, che poi aggiunge: "Il polacco all’Hertha per 27 milioni. I rossoneri cedono in prestito anche Suso e Rodriguez. In arrivo l’uruguaiano Viña?".