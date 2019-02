Milan, La Gazzetta dello Sport: "Piatek ci riprova"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, si sofferma sul big match in programma questa sera all’Olimpico (fischio d’inizio alle ore 20.30). "Piatek ci riprova per il Milan. L’esame di Dzeko", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre intaglio alto. "Sfida spareggio per il quarto posto". La Gazzetta riporta anche le dichiarazioni dei due allenatori, a cominciare da Gattuso: "Più forti dopo il mercato". Mentre Di Francesco avverte: "Di sicuro non siamo morti". Roma-Milan sarà anche la sfida tra i due bomber Piatek e Dzeko, a caccia di "gol pesanti".