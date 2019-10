Milan, La Gazzetta dello Sport: "Pioli cuor di Leao"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura all’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. "Pioli cuor di Leao", titola la rosea, che poi aggiunge: "La svolta del Milan: il nuovo tecnico al lavoro". La Gazzetta, sempre in prima pagina, riporta anche alcune dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal mister emiliano: "Testa alta o bassa? Il mio slogan è vincere, crediamo nelle nostre qualità. Piatek è efficace in area, il portoghese ha potenzialità". A proposito di Leao, secondo la Gazza, Pioli "lo farà giocare alla Chiesa".