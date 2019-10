Milan, La Gazzetta dello Sport: "Pioli si schiera con Maldini e Suso"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina ai rossoneri, impegnati in serata all’Olimpico. "Pioli si schiera con Maldini e Suso", titola la rosea, che poi riporta alcune dichiarazioni rilasciate dal tecnico milanista nel corso della conferenza stampa di ieri: "Non si aspetta dieci anni per vincere. Chi attacca Jesus attacca il club". Per quanto riguarda Roma-Milan, invece, la Gazzetta non ha dubbi: "Nessuno può sbagliare. Giallorossi in emergenza. Leao sì, Piatek no".