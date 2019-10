Milan, La Gazzetta dello Sport: "Pioli va veloce"

Per Stefano Pioli il futuro è già oggi, l’orizzonte più lontano sono le 18 e il fischio d’inizio di Roma-Milan. Obiettivi a brevissima scadenza, scrive La Gazzetta dello Sport. L’allenatore, infatti, condivide il pensiero di Maldini, per cui la risalita rossonera deve compiersi in tempi accettabili e non decennali. Per Stefano Pioli l’unità di gruppo è fondamentale. Un senso di coesione per cui ogni critica al singolo dev’essere interpretata come un attacco alla squadra. E il caso di Suso - osserva la rosea - diventa emblematico.