L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, si sofferma sulle strategie di mercato del club di via Aldo Rossi, a caccia di rinforzi per il centrocampo. "Milan, pronto l’affondo per Ceballos", titola la rosea, che aggiunge: "E sfida la Roma su Veretout". I rossoneri, dunque, sono impegnati su due fronti. L’obiettivo è regalare a Giampaolo una mezzala di grande qualità.