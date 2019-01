Milan, La Gazzetta dello Sport: "Quanto vale il Fattore P"

"Quanto vale il Fattore P". È l’apertura della Gazzetta dello Sport, che in prima pagina pone l’accento sul Milan alla luce degli "otto giorni di fuoco" che attendono la squadra di Gattuso. "Stasera e martedì (Coppa Italia) il Napoli, poi la Roma. Paquetà debutta a San Siro, Piatek scalpita. Ancelotti: 'Allan resta'. Ma non gioca". Sempre in prima pagina, c’è spazio anche per le strategie di mercato della società milanista, a caccia di un esterno per puntellare la rosa di Rino: "Deulofeu bis o Groeneveld: idee rossonere".