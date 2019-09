Milan, La Gazzetta dello Sport: "Rebic terzo atto"

Dopo la presentazione di ieri a Milanello, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina all’ultimo colpo del mercato estivo rossonero. "Rebic terzo atto", titola la rosea, che poi riporta alcune dichiarazioni dell’attaccante croato: "Milan, ora sono pronto per la A". Sempre in prima pagina, si parla anche della questione stadio. "Vendesi San Siro", scrive la Gazzetta, che aggiunge: "Impianto ai club per 70 milioni".