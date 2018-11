Milan, La Gazzetta dello Sport: "Riecco il Betis"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamanesi sofferma sui rossoneri, impegnati questa sera in Spagna. "Milan, riecco il Betis. Gattuso con Cutrone per scacciare l’incubo", titola in prima pagina la rosea, che aggiunge: "Euroleague: che sfida a Siviglia (ore 21). Rino contro gli andalusi rischiò l’esonero". In pochi giorni è cambiato tutto per Gattuso e i suoi, che ora puntano a battere il Real Betis per rimettere a posto le cose nel Gruppo F. Senza Higuain, il tecnico si affida ancora una volta a Patrick.