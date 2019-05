L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sulle strategie di mercato della società rossonera in vista della sessione estiva. "Futuro Milan, Saint Maximin, Sensi e Everton nel mirino", titola di spalla la rosea, che poi aggiunge: "Il club si rafforzerà solo con giocatori under 25". E sul Milan femminile, la Gazzetta scrive: "La Morace esce".