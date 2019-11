La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura al possibile ritorno in Italia di Ibrahimovic. "Torna a casa Ibra", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre in prima pagina: "Boban telefona a Zlatan e gli fa l’offerta per rilanciare il Milan. Incontro con l’agente Raiola: contratto di 6 mesi (allungabili a 18 per 6 milioni complessivi). Ora la palla passa allo svedese".