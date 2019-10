Milan, La Gazzetta dello Sport: "Tuono Maldini"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura a Hernandez ("Turbo Theo!", titola la rosea), intervistato in esclusiva, ma pone l’accento anche sulle parole di Paolo a Sky. "Tuono Maldini", scrive in prima pagina la Gazzetta, che poi riporta alcune dichiarazioni rilasciate dal dirigente rossonero, il quale ha avvisato Elliott: "Non aspetto anni per vincere". Stoccata anche a Berlusconi: "Inelegante".