Milan, La Gazzetta dello Sport: "Turbo Rebic"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alla società milanista. "Turbo Rebic", titola la rosea, che poi aggiunge: "L'ntervista all’uomo in più dei rossoneri". Queste le dichiarazioni del croato: "Adesso il Milan sa chi sono e Ibra è un condottiero. Pioli mi ha dato fiducia e continuità. Questa squadra può sfidare tutti senza paura". Per quanto riguarda la ripresa del campionato, la Gazzetta scrive: "La frenatA". Sempre in prima pagina: "Scetticismo degli scienziati, dubbi del Governo. Le perplessità del comitato tecnico-scientifico: "Al primo positivo, fermi tutti". Il ministro Spadafora: "Ridicolo parlare di complotto contro il calcio". Lega furiosa".