Milan, La Gazzetta dello Sport: "Una moto per la fascia: ecco Theo"

L’avventura italiana di Theo Hernandez è iniziata ieri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore ha sostenuto una parte delle visite mediche che saranno completate dalla seconda sessione in programma oggi. Quindi l’idoneità sportiva e la firma sul contratto che lo legherà al Milan per cinque anni. Complessivamente è un’operazione da 20 milioni. Quando la moto Hernandez si accende - così lo hanno soprannominato in Spagna - restare in scia diventa una missione piuttosto complicata. Theo è un terzino che sa difendere, ma ama anche portare palla e spingere. A soli 21 anni è un giocatore tecnicamente completo: i limiti dell’esterno franco-spagnolo, semmai, si legano ai comportamenti fuori dal campo.