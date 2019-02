Milan, La Gazzetta dello Sport: "Venerdì grasso"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura al successo di ieri (il terzo consecutivo in campionato) del Milan. "Venerdì grasso", titola in prima pagina la rosea, che poi aggiunge: "Tre gol pure all’Empoli: -1 dall’Inter. Davanti ai quasi 50mila di San Siro, apre il solito pistolero Piatek (venerdì in lingua polacca). Chiudono Kessié e Castillejo. Ma non c’è soltanto Kris nel motore".