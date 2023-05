Milan, la Gazzetta pensa al mercato: "Sale Arnautovic, piace Loftus-Cheek"

MilanNews.it

C'è ancora tanto, tantissimo, in gioco per il Milan in questa stagione ma la Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, fa già la conta per il prossimo mercato estivo che si preannuncia molto bollente in casa rossonera. La rosea titola: "La rivoluzione d'estate". E prima nell'occhiello: "Possibili 10 addii, Pioli cambia. Sale Arnautovic e in mezzo piace Loftus-Cheek".

Non sono pochi i calciatori che probabilmente l'anno prossimo saranno lontani da Milanello: tra chi rischia di non essere riscattato o rinnovato (Dest, Bakayoko, Vranckx, Tatarusanu, Mirante), chi ha deluso le aspettative (Origi, Rebic, Adli, Ballo-Tourè e Messias) e chi ancora non sa cosa sarà del proprio futuro (Ibrahimovic), sono undici i giocatori rossoneri in dubbio per la prossima stagione e che potrebbero essere sul piede di partenza. Intanto affiorano i primissimi nomi low cost per l'estate: uno è quello di Marko Arnautovic per l'attacco, l'altro è Ruben Loftus-Cheek a centrocampo. Ma non sono i soli profili: anche un ritorno di fiamma di Chukwuemeka e Morata oltre al talento di Palacios.