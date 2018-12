Milan, La Stampa: "Ad Atene vietato sbagliare"

Contro l’Olympiacos il Milani si gioca il passaggio alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. L’impresa appare - scrive il quotidiano La Stampa in edicola stamane - è alla portata, ma Gattuso teme l’avversario: "Non possiamo sottovalutarli, dobbiamo usare la testa. È una sfida fondamentale per tutta la società", ha dichiarato ieri il tecnico, preoccupato per Suso (verrà valutato stamattina).