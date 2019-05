Milan, La Stampa: "I dubbi di Maldini"

Il giorno successivo a quello degli addii il Milan pensa al futuro. Lo scrive stamane il quotidiano La Stampa, che si sofferma sui rossoneri dopo le dichiarazioni rilasciate ieri da Paolo Maldini. Prima di procedere alla scelta delle nuove figure da inserire in società, i vertici di via Aldo Rossi aspettano la risposta dell’ex capitano, al quale è stato offerto di restare con un ruolo di primissimo piano. Il dirigente si è preso del tempo per riflettere: al momento Maldini non ha dato segnali di assenso, ma nemmeno di diniego. La risposta potrebbe arrivare domani.