Milan, La Stampa: "Il buio continua"

Il quarto posto è ancora alla portata anche di questo Milan che non risponde più ai comandi di Gattuso. Lo scrive stamane il quotidiano La Stampa, che pone l’accento sulla brutta prestazione offerta dai rossoneri contro il Frosinone. Il lungo possesso palla chiesto da Gattuso - si legge - si risolve in nulla contro il muro dei ciociari. Higuain è solo l’emblema della crisi: acclamato come uno dei migliori attaccanti in circolazione, dopo un brillante inizio di campionato è riuscito a far rimpiangere Kalinic. La società sta cercando una via di uscita. Ufficialmente Gattuso gode di immutata fiducia, in realtà il suo destino è appeso a un filo.