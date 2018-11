Milan, La Stampa titola: "Quarto potere"

"Quarto potere" è il titolo che La Stampa sceglie per la vittoria di ieri sera del Milan sul Genoa nel recupero della prima giornata di Serie A. Un successo che proietta i rossoneri in zona Champions. "Il Milan supera il Genoa: dopo la grande paura vince all'ultimo respiro, i rossoneri entrano in zona Champions. Gattuso cambia moduli a raffica durante la partita decisa da Romagnoli dopo un errore in uscita di Radu".