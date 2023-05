Milan, le riserve steccano. CorSera: "La conferma che Pioli ha solo 13-14 giocatori"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Altro passo falso del Milan, fermato sull'1-1 dalla Cremonese,. Come all’andata la squadra grigiorossa ha rifilato una lezione ai rossoneri distratti e supponenti. Lo scrive il Corriere della Sera: la squadra di Pioli ha sottovalutato colpevolmente impegno e avversari.

Una sola vittoria nelle ultime cinque, nove pareggi nel 2023. Così non va: di questo passo il Milan rischia grosso per la corsa Champions. Ieri la conferma che l'allenatore può contare solo su 13-14 giocatori: la strategia dei troppi cambi non ha pagato, i riservisti - come li definisce il quotidiano - steccano. È un pari che sa di sconfitta e giocando così anche nel derby europeo con l’Inter ci saranno poche chance.