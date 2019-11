Milan, Leggo titola: "Tabù Stadium da sfatare: sempre ko"

"Tabù Stadium da sfatare: sempre ko": titola così questa mattina Leggo sul Milan in vista del match di domenica sera contro la Juventus. Da quando i bianconeri giocano allo Stadium, i rossoneri non hanno mai vinto in questo stadio, anzi in campionato hanno sempre perso (otto sconfitte di fila). Solo in Coppa Italia, il Diavolo ha ottenuto un pareggio nel 2012 (2-2 dopo i supplementari).