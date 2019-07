Milan-Maldini, La Gazzetta dello Sport: "Storia infinita"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento - in prima pagina - sulla prestazione di Daniel Maldini nell’amichevole contro il Bayern Monaco, gara d’esordio dei rossoneri nell’International Champions Cup 2019. "Milan-Maldini, storia infinita", titola la rosea, che poi aggiunge: "Daniel debutta e fa sognare. In attesa di Correa (e Demiral)". Il giovane trequartista si è messo in bella mostra contro bavaresi, sfiorando anche il gol.