Milan-Matic, la Gazzetta titola: "Bennacer da mezzala e Kessie in partenza: Pioli cambierebbe così"

Il Milan ha messo gli occhi su Nemanja Matic, giocatore in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United che potrebbe però lasciare il club inglese già a gennaio. "Bennacer da mezzala e Kessie in partenza: Pioli cambierebbe così": è questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per commentare l'eventuale arrivo del serbo a Milanello. Se per Kessie si prospetta una cessione a gennaio, Bennacer verrebbe invece spostato nel ruolo di mezzala, con Matic invece che diventerebbe il nuovo regista titolare.