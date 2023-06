Milan, mezza Premier su Tonali ma non si muoverà. Gazzetta: "La certezza rossonera"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sandro Tonali è un uomo mercato in casa Milan. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, sul centrocampista hanno messo gli occhi la Premier League e tanti club d’Europa, ma per i rossoneri è incedibile. Il classe 2000 è un pilastro del progetto di RedBird assieme a Rafael Leao (fresco di rinnovo), il suo contratto scade nel 2027 e sia il ragazzo che il club sono d’accordo: non si muoverà da Milano. Si vede solo rossonero e per questo rimbalza ogni forma di corteggiamento. Lui e il Milan sono perfettamente sintonizzati: in caso di assalto, non servirà alzare alcun muro, chiosa il quotidiano.